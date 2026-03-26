Capítulo 527 de Sueños de libertad; 26 de marzo: Nieves busca apoyo en Begoña tras enterarse de la traición de Pablo

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz y Álvaro han puesto en marcha su plan para poder entrar a casa de Gabriel y cuidar de Juanito. Y es que, Beatriz, Begoña y el bebé hijo han sufrido un pequeño accidente en la carretera. Tras esto, Gabriel ha acusado a Beatriz de estar detrás del accidente de Begoña y le ha advertido que no vuelva a acercarse a su mujer y a su hijo.

Más tarde, Nieves ha acudido a la casa de Begoña para comprobar que estuvieran bien y ha aprovechado para desahogarse y contarle a su amiga que Pablo le ha sido infiel.

Mientras tanto, Gabriel ha continuado con su plan para dañar la reputación de Damián y ha sobornado a un periodista para que publique informaciones sobre la mala relación entre Damián y su hermano. ¿Cómo afectará esta noticia a la familia?

Además, las chicas de la tienda han rechazado la propuesta de Pablo Salazar sobre aumentar sus horas libres y Carmen ha afirmado que lo importante es que se sigan manteniendo unidas.

Finalmente, Alberto ha recibido la visita de Don Agustín. El padre de Luz quiere irse con la conciencia tranquila y ha podido confesarle al cura todo lo que ha guardado estos años. ¡Don Agustín ha terminado absolviendo sus pecados, pero no sabe cual es el final que Alberto ha decidido!