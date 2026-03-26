Capítulo 527
Beatriz, cada vez más cerca de Begoña tras un accidente provocado por ella
Beatriz, bajo la identidad de Antonia, sigue su estrategia dispuesta ganarse del todo la confianza de Begoña.
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Beatriz, con la ayuda de Álvaro, han trazado un plan para vengarse de Gabriel acercándose a Begoña.
Así, cuando Begoña iba conduciendo junto con Beatriz (Antonia para ella) y el pequeño Juanito, se ha encontrado un árbol en la carretera que le hace dar un frenazo en seco… ¡menudo susto!
Esta maniobra de Beatriz va más allá: logra desestabilizar el entorno de Gabriel, provocando que Begoña caiga en su trampa…¿conseguirá acercarse todavía más a ella?
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