Beatriz, cada vez más cerca de Begoña tras un accidente provocado por ella

Beatriz, con la ayuda de Álvaro, han trazado un plan para vengarse de Gabriel acercándose a Begoña.

Así, cuando Begoña iba conduciendo junto con Beatriz (Antonia para ella) y el pequeño Juanito, se ha encontrado un árbol en la carretera que le hace dar un frenazo en seco… ¡menudo susto!

Esta maniobra de Beatriz va más allá: logra desestabilizar el entorno de Gabriel, provocando que Begoña caiga en su trampa…¿conseguirá acercarse todavía más a ella?