Gabriel soborna a un periodista para que publique una noticia falsa en contra de Damián

Gabriel ha convocado a un periodista a su despacho y… ¡le ha contado una gran mentira sobre Don Damián! Así le ha relatado como el patriarca “dejó morir en la indigencia a su padre” mientras él disfrutaba de “un dinero que no le pertenecía”.

Así le ha ofrecido un “acuerdo remunerado” para que publique aquella noticia que por supuesto, ¡no puede probar! Y claro, el periodista, ante un trato tan atractivo, ha acabado aceptando.

Vamos, lo que se dice un chantaje de manual. ¿Tardará mucho en salir la noticia a la luz? ¿Cómo se lo tomará Don Damián?