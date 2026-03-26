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Capítulo 527

Gabriel acusa a Beatriz de estar detrás del accidente de Begoña y le advierte que no vuelva a acercarse a su mujer y a su hijo

Beatriz no se achanta ante las amenazas de Gabriel y promete que se las pagará por todo lo que le ha hecho.

Gabriel acusa a Beatriz de estar detrás del accidente de Begoña y le advierte que no vuelva a acercarse a su mujer y a su hijo

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El empresario ha irrumpido en la habitación de Beatriz para pedirle explicaciones por el accidente de Begoña y su hijo. ¡Está convencido de que ella tiene algo que ver!

Así Álvaro se ha escondido del De la Reina mientras escuchaba toda la conversación.

Beatriz, por supuesto, lo ha negado todo y le ha mentido diciéndole que tan solo quería ayudar a Begoña. “Te he dicho mil veces que no te acerques a mi mujer y a mi hijo”, le ha espetado Gabriel. Pero ella le ha replicado, “¡las mismas que yo te he pedido mi dinero!”.

Beatriz no se ha achantado ante sus amenazas y Gabriel ha acabado marchándose. Álvaro viendo lo nerviosa que estaba su novia tras la conversación, le ha advertido rabioso, “si vuelve a tocarte juro que lo mato”.

Pero Beatriz tiene un plan mejor, “solo tengo que meterme en su casa a cuidar de su hijo y pagará”. Y ha dejado claro que no se refiere solo al dinero. Desde luego que la mujer a la que abandonó en Méjico tiene una gran sed de venganza contra el De la Reina. ¿Conseguirá llevar a cabo su plan de adentrarse en casa de Gabriel?

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