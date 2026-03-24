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Capítulo 525

“No vuelvas a tocarme en tu vida”: Nieves, en shock tras descubrir que Marisol es la mujer con la que Pablo le fue infiel

La enfermera le exige a su marido que le diga el nombre su amante.

“No vuelvas a tocarme en tu vida”: Nieves, en shock tras descubrir que Marisol es la mujer con la que Pablo le fue infiel

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Nieves sigue en shock desde que Pablo le ha confesado que tuvo en Tarragona una aventura con otra mujer.

Pablo estaba acorralado. Gabriel le había amenazado con contarle todo a Nieves si Pablo no le apoyaba en su idea de despedir a Tasio de la empresa.

Finalmente, Pablo decidió no ceder ante su juego sucio y fue él mismo quien le confesó a Nieves que le había sido infiel.

El empresario se ha justificado diciéndole a su mujer que en ese momento no pasaban por su mejor momento como matrimonio, pero que se arrepiente y que es el mayor error de su vida.

Nieves, rota, le exige a su marido que le diga la identidad de esa misteriosa mujer. Pablo, aunque en un principio se niega, le acaba confesando a su mujer que es mujer es… ¡Marisol!

¡La enfermera no puede creérselo! ¡Se siente doblemente traicionada ya que ella conocía perfectamente a la secretaria de su marido! ¿Qué pasará ahora? ¿Será el fin de su matrimonio?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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