Capítulo 525
“No vuelvas a tocarme en tu vida”: Nieves, en shock tras descubrir que Marisol es la mujer con la que Pablo le fue infiel
La enfermera le exige a su marido que le diga el nombre su amante.
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Nieves sigue en shock desde que Pablo le ha confesado que tuvo en Tarragona una aventura con otra mujer.
Pablo estaba acorralado. Gabriel le había amenazado con contarle todo a Nieves si Pablo no le apoyaba en su idea de despedir a Tasio de la empresa.
Finalmente, Pablo decidió no ceder ante su juego sucio y fue él mismo quien le confesó a Nieves que le había sido infiel.
El empresario se ha justificado diciéndole a su mujer que en ese momento no pasaban por su mejor momento como matrimonio, pero que se arrepiente y que es el mayor error de su vida.
Nieves, rota, le exige a su marido que le diga la identidad de esa misteriosa mujer. Pablo, aunque en un principio se niega, le acaba confesando a su mujer que es mujer es… ¡Marisol!
¡La enfermera no puede creérselo! ¡Se siente doblemente traicionada ya que ella conocía perfectamente a la secretaria de su marido! ¿Qué pasará ahora? ¿Será el fin de su matrimonio?
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