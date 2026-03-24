“No vuelvas a tocarme en tu vida”: Nieves, en shock tras descubrir que Marisol es la mujer con la que Pablo le fue infiel

Nieves sigue en shock desde que Pablo le ha confesado que tuvo en Tarragona una aventura con otra mujer.

Pablo estaba acorralado. Gabriel le había amenazado con contarle todo a Nieves si Pablo no le apoyaba en su idea de despedir a Tasio de la empresa.

Finalmente, Pablo decidió no ceder ante su juego sucio y fue él mismo quien le confesó a Nieves que le había sido infiel.

El empresario se ha justificado diciéndole a su mujer que en ese momento no pasaban por su mejor momento como matrimonio, pero que se arrepiente y que es el mayor error de su vida.

Nieves, rota, le exige a su marido que le diga la identidad de esa misteriosa mujer. Pablo, aunque en un principio se niega, le acaba confesando a su mujer que es mujer es… ¡Marisol!

¡La enfermera no puede creérselo! ¡Se siente doblemente traicionada ya que ella conocía perfectamente a la secretaria de su marido! ¿Qué pasará ahora? ¿Será el fin de su matrimonio?