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Capítulo 527

Las chicas de la tienda rechazan la propuesta salarial de Pablo Salazar: “Nos tenemos que mantener unidas”

Carmen afirma que lo importante que es que se sigan manteniendo unidas.

Las chicas de la tienda rechazan la propuesta salarial de Pablo Salazar: “Nos tenemos que mantener unidas”

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Marta García
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Claudia y Carmen les comunican a las chicas las medidas que Pablo Salazar está dispuesto a ofrecer. Pero no han recibido muy bien su propuesta de admitir más días libres, cobrando lo mismo claro ¡Eso no soluciona la brecha salarial!

“¡No quiero vacaciones quiero lo mismo que ellos!”, ha comentado una de ellas. Así todas han acordado rechazar la propuesta de Pablo Salazar.

Viendo que todas estaban de acuerdo, Carmen les ha pedido estar unidas para prosperar en su empeño de cobrar lo mismo que los hombres en la empresa.

De esta forma han resuelto la reunión improvisada y las trabajadoras han vuelto al trabajo. ¿Conseguirán que su reivindicación salga adelante?

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