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Capítulo 520 de Sueños de Libertad; 17 de marzo: Digna anima a Cloe a seguir luchando por Marta

La francesa se ha sincerado con la matriarca de los Merino sobre la difícil situación que está atravesando.

Capítulo 520 de Sueños de Libertad; 17 de marzo: Digna anima a Cloe a seguir luchando por Marta

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María Sicilia Fernández | Marta García
Publicado:

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Digna ha dado esperanzas a Cloe, quien sigue sin saber muy bien cómo pelear frente al fantasma del recuerdo de Fina. Y es que parece que Marta de la Reina… ¡sigue teniéndola muy presente!

Por otro lado, Beatriz le ha confirmado a Álvaro que su exmarido ya sabe todo sobre el delito en el que está envuelta. ¿Jugará Gabriel con esta información a su favor para vengarse de la pareja?

Y… ¡nueva incorporación! Beatriz ha hablado con Claudia y va a empezar a trabajar en la Casa cuna. Solo necesita entregarles referencias de anteriores trabajos… ¡que nunca ha tenido!

Además, Tasio ha explotado contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina que existe en la fábrica. Y a pesar de que Carmen le advirtió que no se enfrentara al director, el hijo de Damián ha acabado llamándole de todo. ¡Menuda discusión!

En otro orden de cosas, Manuela ha consolado a Paula. Y es que la joven le ha confesado que el hijo de Damián ha marcado distancias con ella, después de todo.

Por otra parte, ¡Pablo y Miguel se han reconciliado! Y es que, tras días de tensión, Salazar se ha disculpado con Miguel y le ha prometido apoyarle en su diagnóstico.

Por último, Luz se ha enfrentado a una dolorosa petición de su padre. Y aunque la doctora le ha insistido en llevarle a casa de los De la Reina, su padre le ha pedido que le ayude a terminar con su vida.

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