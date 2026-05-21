Candela Cruz y José Milán recuerdan el conflicto sentimental que revolucionó Sueños de libertad

Candela Cruz y José Milán han echado la vista atrás para analizar uno de los triángulos amorosos más comentados de Sueños de libertad. Ambos actores compartieron cómo afrontaron las escenas más delicadas y el impacto que tuvo la relación entre Carmen, Tasio y Paula en la evolución de sus personajes.

Durante la conversación, los protagonistas destacaron la complejidad emocional de la trama y la manera en la que el conflicto afectó a todos los implicados. También recordaron algunos de los momentos más intensos de una historia que mantuvo en vilo a los seguidores de la serie.

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