¡Zasca a Cihan!: Ugur rechaza una oferta millonaria para quedarse cerca de Alya

Los doctores más brillantes de la región se han reunido para recibir sus galardones por años de servicio y dedicación, y entre los premiados no podían faltar Alya y el doctor Ugur. Bajo la atenta mirada de Cihan, que no ha querido perderse el evento para controlar cada movimiento de su mujer, los médicos han subido al escenario entre aplausos para recoger sus merecidos reconocimientos.

Alya ha sido la primera en tomar la palabra, derrochando elegancia y profesionalidad. Con un discurso sencillo, la doctora ha querido dar las gracias no solo a la administración del hospital, sino especialmente a todas las mujeres de la zona que confían su salud en sus manos día tras día. Ha sido un momento de orgullo para ella, dejando claro que su carrera es su prioridad y que nadie, ni siquiera su marido con sus ataques de celos, va a conseguir que deje de lado su vocación.

Sin embargo, el momento de máxima tensión ha llegado cuando Ugur ha dado un paso al frente para dirigirse a los asistentes para decir que ha recibido una oferta generosísima de un hospital de renombre en otra ciudad. La cara de Cihan en ese momento era un poema, convencido de que su plan para alejar al doctor de su esposa estaba dando sus frutos por fin.

Pero el "zasca" de Ugur ha resonado en todo el salón cuando ha anunciado su decisión. A pesar de lo jugosa que era la oferta, el doctor la ha rechazado para seguir trabajando en el mismo hospital que Alya. Ha asegurado sentirse tan a gusto con sus compañeros y con el equipo que no piensa marcharse a ninguna parte, dejando claro que las presiones externas no tienen ningún poder sobre él.

Ugur le ha ganado la partida públicamente, demostrando que no le tiene ningún miedo al apellido Albora. Cihan ya sabe que no lo tendrá nada fácil para echar al hombre que, además de ser un médico competente, parece estar decidido a no separarse del lado de la doctora.

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