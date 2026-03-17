“Eres el mejor hijo que podría desear”: Pablo se disculpa con Miguel y promete apoyarle en su diagnóstico

La familia Salazar no ha pasado por momentos fáciles, pero, después de la tormenta, por fin ha llegado la calma a su casa.

Tras recibir su diagnóstico, Miguel se armó de valor para contarles a sus padres que su hijo padece un trastorno autista. Sin embargo, la reacción de Pablo no fue la más adecuada: se negó a aceptar la realidad y lo pagó con Luz y Nieves.

Finalmente, el patriarca de la familia ha podido asimilar la noticia y le ha pedido perdón a su hijo: “Siento tanto no haberlo sabido encajar cuando me lo dijiste” le ha confesado.

Miguel también quería disculparse por “haberle defraudado”, pero su padre no le ha dejado terminar la frase y le ha bañado en elogios: “Eres el mejor hijo que podría desear, estoy tremendamente orgulloso de ti”.

El joven no ha podido evitar emocionarse ante sus palabras y se ha sincerado sobre sus sentimientos: “Noto algo en la garganta y en los ojos, será eso que llaman tener un nudo en la garganta”.

Después de una conversación emotiva a la par que necesaria padre e hijo se han fundido en un bonito abrazo que firma una reconciliación que ayudará al médico a enfrentarse a la realidad de su diagnóstico.