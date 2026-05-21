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Can aparece en casa de Sonia y se dejan llevar por la pasión

El piloto ha aparecido en casa de la empresaria tras su ataque de celos en el Zafiro. Una situación que hace que la pasión estalle entre ambos. Esta noche a las 23.00 horas en ¿A qué estás esperando?

Can y Sonia se besan

Can aparece en casa de Sonia y se dejan llevar por la pasión

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Carmen Pardo
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Can no ha podido contener los celos cuando ha visto a Sonia en el jacuzzi del Zafiro con otro hombre, una actitud que la empresaria le ha recriminado.

Sonia, incrédula con la actitud de Can: “Sé perfectamente lo que estás haciendo y no entiendo el por qué”

Tras la tensión vivida entre ambos en el club de intercambio, Can aparece en casa de Sonia y no pueden contener los que sienten.

El piloto y la empresaria se dejan llevar por la pasión en el ascensor ante la atenta mirada de un vecino y acaban en casa de Sonia.

No te lo pierdas, esta noche a las 23.00 horas en ¿A qué estás esperando?

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