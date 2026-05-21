Can aparece en casa de Sonia y se dejan llevar por la pasión

Can no ha podido contener los celos cuando ha visto a Sonia en el jacuzzi del Zafiro con otro hombre, una actitud que la empresaria le ha recriminado.

Tras la tensión vivida entre ambos en el club de intercambio, Can aparece en casa de Sonia y no pueden contener los que sienten.

El piloto y la empresaria se dejan llevar por la pasión en el ascensor ante la atenta mirada de un vecino y acaban en casa de Sonia.

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