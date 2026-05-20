Capítulo 564
Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”
El patriarca ha intentado ganarse la confianza del francés, pero finalmente le ha dejado claro que con su empresa no se juega.
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Aunque Damián ya no forma parte de Perfumerías De la Reina es la empresa que él fundo junto con Gervasio y no puede permitir que que ahora esa fábrica que él mismo levantó con sus manos ahora se traslade a otro país.
Así el patriarca de los De la Reina, con la ayuda de Digna, organiza una cena para el señor Brossard para intententar convencerla de que ese traslado a Marruecos no se lleve a cabo.
"Esa perfumera es mucho más que un negocio para mí", le dice al francés diciéndole que esto no ha sido una fusión si no una invasión y empiezan los reproches entre ambos.
Damián le cuenta todo lo que ha hecho Gabriel en contra de su familia y le acusa de haberse compinchado con él para llevarlos a la ruina para luego verse obligados a fuisonarse con la compañía francesa.
De hecho, va más allá y le dice que cree que está detrás de ese sabotaje porque sabe que los franceses llevan años detrás de Perfumerías De la Reina.
"No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí", le dice muy enfadado el De la Reina a Antoine Brossard que se marcha de allí enfurecido tras esta acalorada conversación. ¿Qué pasará ahora?
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