Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”

Aunque Damián ya no forma parte de Perfumerías De la Reina es la empresa que él fundo junto con Gervasio y no puede permitir que que ahora esa fábrica que él mismo levantó con sus manos ahora se traslade a otro país.

Así el patriarca de los De la Reina, con la ayuda de Digna, organiza una cena para el señor Brossard para intententar convencerla de que ese traslado a Marruecos no se lleve a cabo.

"Esa perfumera es mucho más que un negocio para mí", le dice al francés diciéndole que esto no ha sido una fusión si no una invasión y empiezan los reproches entre ambos.

Damián le cuenta todo lo que ha hecho Gabriel en contra de su familia y le acusa de haberse compinchado con él para llevarlos a la ruina para luego verse obligados a fuisonarse con la compañía francesa.

De hecho, va más allá y le dice que cree que está detrás de ese sabotaje porque sabe que los franceses llevan años detrás de Perfumerías De la Reina.

"No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí", le dice muy enfadado el De la Reina a Antoine Brossard que se marcha de allí enfurecido tras esta acalorada conversación. ¿Qué pasará ahora?

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