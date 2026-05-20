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Capítulo 564

Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”

El patriarca ha intentado ganarse la confianza del francés, pero finalmente le ha dejado claro que con su empresa no se juega.

Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”

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Aunque Damián ya no forma parte de Perfumerías De la Reina es la empresa que él fundo junto con Gervasio y no puede permitir que que ahora esa fábrica que él mismo levantó con sus manos ahora se traslade a otro país.

Así el patriarca de los De la Reina, con la ayuda de Digna, organiza una cena para el señor Brossard para intententar convencerla de que ese traslado a Marruecos no se lleve a cabo.

"Esa perfumera es mucho más que un negocio para mí", le dice al francés diciéndole que esto no ha sido una fusión si no una invasión y empiezan los reproches entre ambos.

Damián le cuenta todo lo que ha hecho Gabriel en contra de su familia y le acusa de haberse compinchado con él para llevarlos a la ruina para luego verse obligados a fuisonarse con la compañía francesa.

De hecho, va más allá y le dice que cree que está detrás de ese sabotaje porque sabe que los franceses llevan años detrás de Perfumerías De la Reina.

"No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí", le dice muy enfadado el De la Reina a Antoine Brossard que se marcha de allí enfurecido tras esta acalorada conversación. ¿Qué pasará ahora?

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