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Capítulo 564

“Ahora tengo un hijo y esta empresa es su legado”: Gabriel se enfrenta a Antoine Brossard tras su decisión de trasladar la fábrica

El De la Reina se siente traicionado por el francés y le reprocha que le haya engañado.

“Ahora tengo un hijo y esta empresa es su legado”: Gabriel se enfrenta a Antoine Brossard tras su decisión de trasladar la fábrica

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Los De la Reina están destrozados tras la decisión de Antoine Brossard. El francés ha llegado a la fábrica revolucioándolo todo tras comunicar que quiere trasladar la colonia a...¡Marruecos!

Pablo y Gabriel intentan que el francés cambie de opinión, pero él se mantiene tajante. No hay vuelta atrás, la fábrica se trasladará en tres meses.

Más tarde, Gabriel, que siempre fue un aliado de Brossard y que consiguió hacerse con el control gracias a él, no duda en enfrentarse duramente a Brossard al sentirse traicionado por él.

Le acusa de haberle engañado. Le dice que el traslado de la fábrica formaba parte de su estrategia desde el princpio y que no puede hacerle eso.

“Me niego a ser recordado como el director que permitió que perfumerías De la Reina acabase en África”, le dice el De la Reina muy enfadado.

Sin embargo, el francés también le encara. No entiende ahora tanto sentimentalismo, pero Gabriel se lo deja claro: ahora tiene un hijo y está empresa es su legado. ¿Qué pasará ahora?

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