La emotiva reacción de Cihan tras el premio de Alya

En tierra lejana, después de recoger su galardón, Alya se sentó junto a Cihan y vivió uno de los momentos más sinceros de su relación. El jefe del clan dejó a un lado su carácter autoritario para felicitarla por su éxito y reconocer lo orgulloso que se siente de ella y de todo lo que representa para la familia.

La conversación también dejó espacio para el arrepentimiento. Cihan pidió perdón por su actitud reciente y admitió haberle complicado las cosas. Alya agradeció que estuviera acompañándola en una noche tan importante y ambos terminaron compartiendo un momento distendido mientras ella intentaba convencerle para bailar.

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