Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

Carmen sigue luchando por un salario más justo para las mujeres y ha pedido a Tasio que hable con Gabriel sobre este tema, una propuesta a la que el joven De la Reina ha aceptado a regañadientes.

El hijo de Damián ha entrado al despacho del empresario cuando Pablo también se encontraba allí y, sin andarse con rodeos, le ha explicado la problemática a su primo: “Hay un gran desajuste salarial entre hombres y mujeres de la fábrica”.

Aunque Pablo se ha mostrado más receptivo, a Gabriel no ha parecido importarle las palabras de Tasio y no le ha dejado continuar con su reivindicación: “¿Te has convertido en una feminista rabiosa americana?”.

Y aunque el patriarca de los Salazar ha intentado mediar, nada ha impedido que estallara una acalorada discusión entre los dos primos, que se han lanzado una retahíla de pullas: ¡Tasio le ha llamado déspota y le ha acusado de provocar la muerte de un trabajador!

Gabriel no se ha quedado atrás y le ha llamado patán antes de expulsarle de su despacho. ¡Todo apunta que la lucha por la igualdad salarial va a estar muy complicada!