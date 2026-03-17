Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 520

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

Lo que ha comenzado como una propuesta reivindicativa ha terminado en una acalorada discusión que ha puesto patas arriba el despacho del empresario.

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

Carmen sigue luchando por un salario más justo para las mujeres y ha pedido a Tasio que hable con Gabriel sobre este tema, una propuesta a la que el joven De la Reina ha aceptado a regañadientes.

El hijo de Damián ha entrado al despacho del empresario cuando Pablo también se encontraba allí y, sin andarse con rodeos, le ha explicado la problemática a su primo: “Hay un gran desajuste salarial entre hombres y mujeres de la fábrica”.

Aunque Pablo se ha mostrado más receptivo, a Gabriel no ha parecido importarle las palabras de Tasio y no le ha dejado continuar con su reivindicación: “¿Te has convertido en una feminista rabiosa americana?”.

Y aunque el patriarca de los Salazar ha intentado mediar, nada ha impedido que estallara una acalorada discusión entre los dos primos, que se han lanzado una retahíla de pullas: ¡Tasio le ha llamado déspota y le ha acusado de provocar la muerte de un trabajador!

Gabriel no se ha quedado atrás y le ha llamado patán antes de expulsarle de su despacho. ¡Todo apunta que la lucha por la igualdad salarial va a estar muy complicada!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

“Eres el mejor hijo que podría desear”: Pablo se disculpa con Miguel y promete apoyarle en su diagnóstico

María León
Contenido exclusivo

¿Se contratarían a sí mismos? Los actores de Perdiendo el juicio responden

Nare planta cara a su madre y se lleva el peor rapapolvo de su vida
En tierra lejana | 16 de marzo

Nare planta cara a su madre y se lleva el peor rapapolvo de su vida

Marina Orta nos presenta a Paula
Entrevista exclusiva

Marina Orta presenta a Paula, su personaje en Sueños de libertad: “Siente un amor muy grande por Tasio”

La actriz cántabra llega a la serie líder de la televisión para dar vida a la nueva asistenta de la familia De la Reina.

Hazal
Capítulo 78

Hazal le revela a Ferit que el matrimonio de Seyran y Sinan hace aguas: “No han dormido juntos”

La joven ha entrado en la cafetería del gimnasio para acercarse a Ferit. Con una sonrisa falsa, le ha contado todo lo que sabe sobre Seyran y Sinan.

¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

¿Justicia o traición?: el clan Albora se rompe para siempre tras la denuncia de Sahin

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

“Son besos para curar”: la escena más tierna de Cihan Deniz con su madre

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

“Sadakat fue mi amante”: Ecmel destapa el secreto que explica el odio hacia ellos

Publicidad