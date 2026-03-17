Capítulo 520
Tasio explota contra Gabriel por la desigualdad salarial femenina: “Eres un maldito déspota”
Lo que ha comenzado como una propuesta reivindicativa ha terminado en una acalorada discusión que ha puesto patas arriba el despacho del empresario.
Publicidad
Carmen sigue luchando por un salario más justo para las mujeres y ha pedido a Tasio que hable con Gabriel sobre este tema, una propuesta a la que el joven De la Reina ha aceptado a regañadientes.
El hijo de Damián ha entrado al despacho del empresario cuando Pablo también se encontraba allí y, sin andarse con rodeos, le ha explicado la problemática a su primo: “Hay un gran desajuste salarial entre hombres y mujeres de la fábrica”.
Aunque Pablo se ha mostrado más receptivo, a Gabriel no ha parecido importarle las palabras de Tasio y no le ha dejado continuar con su reivindicación: “¿Te has convertido en una feminista rabiosa americana?”.
Y aunque el patriarca de los Salazar ha intentado mediar, nada ha impedido que estallara una acalorada discusión entre los dos primos, que se han lanzado una retahíla de pullas: ¡Tasio le ha llamado déspota y le ha acusado de provocar la muerte de un trabajador!
Gabriel no se ha quedado atrás y le ha llamado patán antes de expulsarle de su despacho. ¡Todo apunta que la lucha por la igualdad salarial va a estar muy complicada!
Publicidad