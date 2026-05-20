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Capítulo 564

Don Agustín anima a Tasio denunciar a Carmen, pero Andrés le aconseja que no lo haga si no quiere arrepentirse para siempre

El hijo de Damián tiene dudas tras una conversación con el párroco de la fábrica.

Don Agustín anima a Tasio denunciar a Carmen, pero Andrés le aconseja que no lo haga si no quiere arrepentirse para siempre

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Todos poco a poco se van enterando de que Carmen se ha marchado de casa y de Toledo por la infidelidad de Tasio.

Hasta don Agustín lo sabe y el párroco de la colonia ha aconsejado al joven que denuncie a su mujer por abandono de hogar y así tal vez vuelva junto a él.

Tasio no para de darle cueltas y tanta es su preocupación, que le cuenta a Andrés lo que don Agustín le ha aconsejado.

"Es la única forma que tengo de que vuelva", le dice a su hermano, pero Andrés se queda en shock...¡no puede creerse lo que está escuchando!

Andrés le dice a su hermano que esa no es la solución y que duda mucho que si la denuncia, duda mucho que Carmen vuelva corriendo a su lado.

Además, si él la denuncia Carmen podría denunciarle a él por adulterio. “Abrir ese camino sería la herida de muerte definitiva”, le dice el joven a un Tasio desperado por encontrar su hermano.

El empresario le aconseja que le de tiempo a Carmen porque él es el único responsable de lo que ha ocurrido y que ahora debería centrarse en su trabajo.

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