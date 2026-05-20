Don Agustín anima a Tasio denunciar a Carmen, pero Andrés le aconseja que no lo haga si no quiere arrepentirse para siempre

Todos poco a poco se van enterando de que Carmen se ha marchado de casa y de Toledo por la infidelidad de Tasio.

Hasta don Agustín lo sabe y el párroco de la colonia ha aconsejado al joven que denuncie a su mujer por abandono de hogar y así tal vez vuelva junto a él.

Tasio no para de darle cueltas y tanta es su preocupación, que le cuenta a Andrés lo que don Agustín le ha aconsejado.

"Es la única forma que tengo de que vuelva", le dice a su hermano, pero Andrés se queda en shock...¡no puede creerse lo que está escuchando!

Andrés le dice a su hermano que esa no es la solución y que duda mucho que si la denuncia, duda mucho que Carmen vuelva corriendo a su lado.

Además, si él la denuncia Carmen podría denunciarle a él por adulterio. “Abrir ese camino sería la herida de muerte definitiva”, le dice el joven a un Tasio desperado por encontrar su hermano.

El empresario le aconseja que le de tiempo a Carmen porque él es el único responsable de lo que ha ocurrido y que ahora debería centrarse en su trabajo.

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