Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 564 de Sueños de libertad; 20 de mayo: Miguel y Claudia tienen un tierno acercamiento

La dependiente ha consolado al médico ante la triste situación que está atravesando su familia

Miguel y Claudia tienen un tierno acercamiento

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡La fábrica está al límite! Antoine Brossard ha anunciado que en tres meses trasladará la fábrica a Marruecos, pero Damián le ha dejado claro que no lo va a permitir. ¿Lo logrará el fundador de la perfumera?

Además, Salva ha terminado por confesar a Tasio que cree que Álvaro es el cómplice de Gorito, una corazonada que Andrés ha terminado por confirmar.

¡Cloe se ha derrumbado frente a Valentina! El dolor que siente la francesa ante la vuelta de Fina es tan grande que se ha desahogado con su amiga, quien le ha dejado claro que seguro que hay una mujer que la mirará como ella mira a Marta. ¿Podrá la joven rehacer su vida?

En otro orden de cosas, Nieves ha insistido en conocer al novio de Mabel, que se ha negado rotundamente. ¡La enfermera no sabe que se trata de Salva!

Esta situación ha sobrepasado a Miguel, que se ha refugiado en Claudia ante la triste situación que atraviesa su familia, protagonizando un bonito acercamiento. ¿Estará saltando la chispa entre ellos?

Finalmente, Don Agustín ha alentado a Tasio a denunciar a Carmen por abandono de hogar; una tentación que Andrés ha frenado con una dura reprimenda a su hermano. ¿Será capaz el hijo de Damián de hacer eso con tal de que regrese a casa?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Damián confiesa a Pablo la verdad sobre Gervasio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confiesa a Pablo la verdad sobre Gervasio

Miguel y Claudia tienen un tierno acercamiento

Capítulo 564 de Sueños de libertad; 20 de mayo: Miguel y Claudia tienen un tierno acercamiento

Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”

Damián, al límite, intenta frenar la decisión de Antoine Brossard: “No voy a permitir que se lleve mi empresa de aquí”

Don Agustín anima a Tasio denunciar a Carmen, pero Andrés le aconseja que no lo haga si no quiere arrepentirse para siempre
Capítulo 564

Don Agustín anima a Tasio denunciar a Carmen, pero Andrés le aconseja que no lo haga si no quiere arrepentirse para siempre

Fina sufre un ataque de ansiedad al recordar lo que pasó con Santiago en la casa de los montes: “No quiero estar aquí”
Capitulo 564

Fina sufre un ataque de ansiedad al recordar lo que pasó con Santiago en la casa de los montes: “No quiero estar aquí”

“Ahora tengo un hijo y esta empresa es su legado”: Gabriel se enfrenta a Antoine Brossard tras su decisión de trasladar la fábrica
Capítulo 564

“Ahora tengo un hijo y esta empresa es su legado”: Gabriel se enfrenta a Antoine Brossard tras su decisión de trasladar la fábrica

El De la Reina se siente traicionado por el francés y le reprocha que le haya engañado.

Candela Cruz y José Milán desvelan todo sobre su triángulo amoroso en Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

Candela Cruz y José Milán recuerdan su triángulo amoroso en Sueños de libertad: “Me quedo sin mujer y sin amante”

Los intérpretes que dan vida al matrimonio en la ficción cuentan la trama que llevó a Carmen a tener que irse de Toledo.

Cihan humilla a Halis delante de todo el clan Albora

“¡Es un traidor!”: Cihan humilla a Halis delante de todo el clan Albora

Alya descubre la doble vida de Cihan al pillar a Mine gritándole que lo ama

Alya descubre la doble vida de Cihan al pillar a Mine gritándole que lo ama

“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

“Me excita un poco”: la complicidad entre Eva Ugarte y Francisco Ortiz en ¿A qué estás esperando?

Publicidad