Capítulo 564 de Sueños de libertad; 20 de mayo: Miguel y Claudia tienen un tierno acercamiento

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡La fábrica está al límite! Antoine Brossard ha anunciado que en tres meses trasladará la fábrica a Marruecos, pero Damián le ha dejado claro que no lo va a permitir. ¿Lo logrará el fundador de la perfumera?

Además, Salva ha terminado por confesar a Tasio que cree que Álvaro es el cómplice de Gorito, una corazonada que Andrés ha terminado por confirmar.

¡Cloe se ha derrumbado frente a Valentina! El dolor que siente la francesa ante la vuelta de Fina es tan grande que se ha desahogado con su amiga, quien le ha dejado claro que seguro que hay una mujer que la mirará como ella mira a Marta. ¿Podrá la joven rehacer su vida?

En otro orden de cosas, Nieves ha insistido en conocer al novio de Mabel, que se ha negado rotundamente. ¡La enfermera no sabe que se trata de Salva!

Esta situación ha sobrepasado a Miguel, que se ha refugiado en Claudia ante la triste situación que atraviesa su familia, protagonizando un bonito acercamiento. ¿Estará saltando la chispa entre ellos?

Finalmente, Don Agustín ha alentado a Tasio a denunciar a Carmen por abandono de hogar; una tentación que Andrés ha frenado con una dura reprimenda a su hermano. ¿Será capaz el hijo de Damián de hacer eso con tal de que regrese a casa?

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