Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián confiesa a Pablo la verdad sobre Gervasio

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

¡Los De la Reina seguirán consternados ante la decisión de Brossard! Andrés y Tasio decidirán convocar a toda la fábrica para anunciarles esta triste noticia, lo que provocará nuevas tensiones con Gabriel. ¿Descubrirán los operarios la verdad?

Mientras, Damián decidirá que Marta y Fina vengan a vivir a la casa grande. ¿Aceptarán la pareja la propuesta del De la Reina?

Además, se armará de valor para confesarle a Pablo la realidad sobre la triste pérdida de Gervasio. ¿Cómo reaccionará el Salazar ante ello?

En otro orden de cosas, Pablo y Nieves se enterarán de que Salva es el novio de Mabel. ¿Se tomarán bien esta noticia?

Sin embargo, Don Agustín descubrirá que la enfermera tiene intención de marcharse a Tarragona, lo que le permitirá seguir sospechando en su implicación en la muerte del padre de Luz.

Finalmente, Álvaro será interrogado, acusado del robo de los camiones. ¡El joven intuirá que Salva ha sido quien le ha delatado! ¿Podrá salir de esta el exnovio de Beatriz?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y descubre todas las respuestas con atresplayer!

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