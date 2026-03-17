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Capítulo 520

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

La joven asistenta se ha derrumbado frente a su gobernanta y le ha confesado que el hijo de Damián ha marcado distancias con ella.

¡Un mal de amores! Paula sufre por Tasio y Manuela la consuela en su momento más difícil

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María Sicilia Fernández
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Después de la dura conversación con Tasio, Paula no levanta cabeza. La joven está enamorada del hijo de Damián y le duele aceptar que es un amor imposible.

En medio de su caos mental, ha aparecido Manuela, que no ha dudado en preguntarle por él: “Todo ha terminado, Tasio me ha dado la patada” le ha confesado la joven tras romper a llorar.

Manuela no se esperaba que a Paula le gustara tanto el hijo de Damián y ha querido apoyarla en su mal de amores: “Te hablo con crudeza porque te aprecio y porque este jueguecito no llega a ningún sitio”.

Mientras, Paula ha continuado desahogándose con Manuela:” Me he dejado llevar por el corazón, pero he aprendido” y la gobernanta ha terminado por apiadarse de la joven: “Te entiendo, cariño. Verás como muy pronto se te pasa eso que has sentido por Don Tasio”.

La asistenta más veterana sabe que Paula está pasando por un momento complicado y ha querido reconfortarla con un abrazo sincero. ¿Será este el comienzo de una bonita amistad entre las dos empleadas de la casa familiar?

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