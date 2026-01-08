Antena3
Resumen

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 8 de enero: María roba el diario de Marta

María ha leído en el diario de Marta su secreto mejor guardado… ¡su relación con Fina!

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 7 de enero: María ha descubierto el diario de Marta

Marta García
Andrés furioso, ha cargado contra Gabriel, porque está dispuesto a llevarse a Julia con tal de hacer daño a los De la Reina.

Con lo que no contaba era con descubrir un detalle de la vida de su padre que desconocía. Damián le ha contado cómo Bernardo sí que tuvo acceso a la herencia y que se llevó parte de esta cuando se fue a Méjico.

Pero Gabriel ha seguido amenazando con llevarse a Julia… y Digna está muy preocupada por su nieta. Pero Damián le ha asegurado que eso no vaa pasar.

Por otro lado, Cloe y Gabriel le han comunicado a Cristina como no se esperaban que eligiera a Digna como representante por su poca vinculación con la compañía. Pero Cristina no ha dudado en defenderla, “esta empresa es lo que es también gracias a ella”.

Además, Pelayo le ha declarado su amor a Darío y le hecho una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”.

Por último, Claudia le ha contado a Cristina cómo ha confirmado en el cuartelillo que Maripaz no es el verdadero nombre de la excuidadora, de la casa cuna que se hizo pasar por ella.

Aunque Marta le ha asegurado a Pelayo que se había desecho del diario, María lo ha acabado leyendo en su habitación, ¡y se ha enterado de su relación con Fina! Así María no ha dudado en hacer un trato con Gabriel: ella le dará el diario tan solo si él le da la carta de Jesús que le acusa de matar a Víctor. ¿Aceptará?

María ha rebuscado en la habitación de Marta para descubrir un secreto que puede poner en peligro su reputación.

El abogado descubre un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

