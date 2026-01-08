Andrés y Damián se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

Begoña les ha contado a Andrés y Damián la conversación que tuvo con Gabriel el otro día. “Está dispuesto a llevarse la niña si intentamos hacer algo contra él”. Así Andrés desbocado, se ha lanzado con rabia sobre Gabriel que justo llegaba a la casa de los De la Reina.

Damián ha tratado de mediar la situación, pero Gabriel ha asegurado al patriarca que no se preocupara por Julia. “Mis hijos tendrán la infancia feliz que yo no tuve por su culpa”, le ha espetado.

Así Damián se ha defendido recordándole que él no fue el culpable de las malas decisiones que tomó su hermano, entre ellas, irse a Méjico. También le ha contado como Bernardo se fue incluso aunque su padre se lo desaconsejó.

Y le ha contado un detalle más que Gabriel desconocía. Según Damián, el padre de Gabriel sí que tuvo acceso a la herencia, “¿con qué dinero crees que se fue a Méjico?”. Incrédulo y sorprendió Gabriel ha preguntado, “¿mi abuelo le adelantó su parte?”.

Y Damián le ha asegurado “No tuvo más remedio porque Bernardo le amenazado”. Esto ha dejado descolocado a Gabriel… ¡no sabía esa parte de la historia! Pero luego lejos de comprender mejor la situación, ha recriminado a Damián no ofrecer ayuda a su padre cuando este se la pidió.

Tras esta discusión, Begoña ha recriminado su comportamiento a Andrés… si sigue provocando a Gabriel, ¡podría llevarse a Julia! Y Damián ha respaldado el punto de vista de Begoña. La pequeña es lo primero, ¿lograrán protegerla?