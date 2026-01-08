Antena3
Capítulo 472

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”

El joven iba a despedirse de “su amigo” por última vez, pero su discurso ha cambiado y le ha pedido que le acompañe en esta nueva etapa.

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”

Aunque sigue siendo peligroso que los vean juntos, Pelayo y Darío han quedado una última vez. Así el marido de Marta le ha confesado a Darío que no quiere despedirse de él, ahora que se va por cuestiones de trabajo a México. Y le hecho una propuesta valiente.

Pelayo le ha declarado su amor a Darío y le ha propuesto irse con él a México. Y aunque el exgobernador civil se ha lanzado a darle razones por las que acompañarle, a su antiguo compañero de la facultad no le han hecho falta.

“¿Tú sabes el tiempo que llevo esperando algo así?”. Y él mismo ha contestado, “desde que te conocí”. Así ambos se han fundido en un precioso beso, que sella el comienzo de la que quieren que sea su nueva vida.

