Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

Aunque César y Amanda se casaron hace un tiempo a espaldas de todos por el amor tan grande que sentían y las ansias de venganza, su historia no salió del todo bien por todos los problemas que acarreaban del pasado.

Sin embargo, después de enterrar el hacha de guerra con Octavio, de dar a Saúl por muerto y de esperar un hijo en común, César y Amanda han decidido casarse por segunda vez rodeados de todos sus seres queridos.

Mariví, como nueva alcaldesa de Oramas, ha sido la encargada de oficiar una emotiva ceremonia en la que los mejores amigos de ambos han querido dedicarles unas bonitas palabras. “Si Amanda es feliz, yo también lo soy”, ha dicho emocionada Sara.

Los dos se han dado el ‘sí, quiero’, con lágrimas en los ojos, antes de colocarse las alianzas y sellar su amor con un beso. Además, a lo lejos, Amanda ha podido comprobar que su padre, finalmente, sí ha asistido a la boda. ¡Qué vivan los novios!