Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

Mariví ha sido la encargada de unir a los dos jóvenes en matrimonio en una ceremonia a la que han asistido todos sus seres queridos.

Patri Bea
Publicado:

Aunque César y Amanda se casaron hace un tiempo a espaldas de todos por el amor tan grande que sentían y las ansias de venganza, su historia no salió del todo bien por todos los problemas que acarreaban del pasado.

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

Sin embargo, después de enterrar el hacha de guerra con Octavio, de dar a Saúl por muerto y de esperar un hijo en común, César y Amanda han decidido casarse por segunda vez rodeados de todos sus seres queridos.

Mariví, como nueva alcaldesa de Oramas, ha sido la encargada de oficiar una emotiva ceremonia en la que los mejores amigos de ambos han querido dedicarles unas bonitas palabras. “Si Amanda es feliz, yo también lo soy”, ha dicho emocionada Sara.

Los dos se han dado el ‘sí, quiero’, con lágrimas en los ojos, antes de colocarse las alianzas y sellar su amor con un beso. Además, a lo lejos, Amanda ha podido comprobar que su padre, finalmente, sí ha asistido a la boda. ¡Qué vivan los novios!

Saúl huye por mar tras un tiroteo con la policía que se cobra una nueva víctima: ha muerto Méndez

“Te amo más que a mi propia vida”: David y Julia se dejan llevar por sus sentimientos ante los ojos de Patricia

“Es imposible que haya sobrevivido”: Serrano da por muerto a Saúl en su intento de huida, ¿estará en lo cierto?

Mejores momentos | Capítulo 55

Mariví sacrifica la reputación del Grupo Oramas para sacar a la luz todos los trapos sucios de los Aparicio
“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?
El socio de Saúl va a una tienda a comprar provisiones, y el dependiente llama a las autoridades.

