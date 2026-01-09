“Tú serás su único abuelo”: las emotivas palabras de César y Amanda hacia Octavio tras asistir a su boda

Amanda y César se han caso por segunda vez rodeados de sus seres queridos. Ella tenía la duda de si su padre acudiría finalmente al evento, pero, nada más darse el ‘sí, quieró’, ha podido verlo a lo lejos.

“No creo que haya sido una buena idea venir”, le confiesa Octavio a Amanda después de la ceremonia. La joven le confiesa que se había imaginado una boda diferente, en la que él le acompañaba al altar. Pero las cosas han cambiado mucho entre ellos en los últimos meses.

“Aunque tú hayas elegido convertirte en una Hurtado, yo siempre voy a desear que seas feliz”, le asegura Octavio a Amanda. Él está convencido de que ni ella ni César le dejarán ejercer de abuelo, pero el mexicano interrumpe la conversación y le corrige.

“No queremos que nuestro hijo crezca con secretos y rencores. Tú serás el único abuelo y no lo vamos a privar de eso”, le asegura César a su suegro. Parece que la cara de Octavio cambia por completo al escuchar esas palabras. ¿Podrán vivir por fin en paz las dos familias?