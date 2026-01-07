Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre que Marta y Fina mantuvieron una relación

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña le contará a Andrés y a Damián que le ha contado todo a Gabriel y que él la ha amenazado con llevarse a su hija.

Andrés se enfrentará duramente a Gabriel provocando una fuerte discusión en la que también formará parte Damián.

Además, la Guardia Civil informará a Claudia de la identidad de Mari Paz: se llama Paloma y creen que se ha marchado fuera de Toledo.

Por otro lado, Digna aceptará ser la representante de las acciones de Cristina en la empresa. ¿Cómo reaccionarán los demás cuando lo descubran?

Joaquín recibirá una oferta de trabajo muy buena, pero debe marcharse a Barcelona. Él estará muy contento, pero a Gema no le parecerá tan buena idea.

Y María robará el diario de Marta y descubrirá...¡la relación que mantuvo con Fina! La joven se lo contará a Gabriel y también le confesará la verdadera orientación sexual de Pelayo. Le dirá que tiene pruebas de todo en el diario de Marta y que solo se lo entregará si llegan a un pacto. ¿Qué será?, ¿Aceptará Gabriel?

