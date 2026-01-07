Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María descubre que Marta y Fina mantuvieron una relación

La mujer de Andrés roba el diario de Marta y descubre su gran secreto.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Begoña le contará a Andrés y a Damián que le ha contado todo a Gabriel y que él la ha amenazado con llevarse a su hija.

Andrés se enfrentará duramente a Gabriel provocando una fuerte discusión en la que también formará parte Damián.

Además, la Guardia Civil informará a Claudia de la identidad de Mari Paz: se llama Paloma y creen que se ha marchado fuera de Toledo.

Por otro lado, Digna aceptará ser la representante de las acciones de Cristina en la empresa. ¿Cómo reaccionarán los demás cuando lo descubran?

Joaquín recibirá una oferta de trabajo muy buena, pero debe marcharse a Barcelona. Él estará muy contento, pero a Gema no le parecerá tan buena idea.

Y María robará el diario de Marta y descubrirá...¡la relación que mantuvo con Fina! La joven se lo contará a Gabriel y también le confesará la verdadera orientación sexual de Pelayo. Le dirá que tiene pruebas de todo en el diario de Marta y que solo se lo entregará si llegan a un pacto. ¿Qué será?, ¿Aceptará Gabriel?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!
Capítulo 471

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante
Capítulo 471

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel
Capítulo 471

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña le echa la bronca a Gabriel, pero todos tratan de fingir normalidad.

