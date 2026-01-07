Capítulo 471 de Sueños de libertad; 7 de enero: Begoña advierte a Gabriel que no vuelva a utilizar a Julia en sus planes

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Gabriel ha traído de vuelta a Julia después de haberla llevado a la feria. Y claro, el De la Reina, por la reacción de Begoña, se ha dado cuenta de que todos ya saben lo que se trae entre manos.

Y es que Damián se ha puesto en contacto con Brossard para averiguar a qué hora anuló la reunión que supuestamente Gabriel iba a tener con los franceses.

Así, ha amenazado muy serio a Begoña “lo de hoy es una advertencia”. Y Begoña le ha contestado llena de rabia, “vuelve a utilizar a Julia en tus planes y te aseguro que vas a conocer una parte de mí que te sorprenderá”.

Por otra parte, Tasio le ha contado a Carmen que tendrá que sustituir a gran parte de los trabajadores porque los franceses están presionando para ello.

Además… ¡una buena noticia! Irene y José se quieren casar en París aprovechando que Cristina ahora va a trabajar allí.

Y sobre Marta de la Reina, ella ha quemado algunas hojas de su diario para evitar que su secreto mejor guardado salga a la luz, pero podría ser demasiado tarde... ¡María lo ha descubierto!

Por último, Cristina ha pedido a Digna ser su próxima representante mientras ella trabaje en París para la compañía perfumera. ¿Aceptará la propuesta?