“Es imposible que haya sobrevivido”: Serrano da por muerto a Saúl en su intento de huida, ¿estará en lo cierto?

La noche ha sido muy intensa en Oramas. Saúl ha protagonizado un tiroteo con la policía en el muelle cuando intentaba huir del pueblo por mar, logrando su objetivo.

La investigación ha continuado, y la comandante Serrano se presenta en la mansión Oramas para trasladar las últimas noticias: le cuenta a Amanda, César y Octavio dicho tiroteo y que Saúl escapó, pero aún hay más.

“El hombre que le ayudó ha declarado que cayó al mar”, anuncia la comandante Serrano, y les consta que Saúl no sabía nada. “Lo dan por muerto”, puntualiza César, pero Serrano señala que es imposible que haya sobrevivido.

“Ya pueden olvidarse de Saúl Garza para siempre”, dice Serrano. ¿Estará en lo cierto? ¿Tendrán paz por fin Amanda y César?