Capítulo 472

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!

María ha rebuscado en la habitación de Marta para descubrir un secreto que puede poner en peligro su reputación.

María ha rebuscado entre los cajones de Marta de la Reina para encontrar su diario finalmente en una caja de mimbre en su armario.

En él ha leído una carta de amor de Marta para Fina que… la delata completamente. Así relata lo mucho que la echa de menos y cómo anoche soñó con ella.

María ha leído confesión más sincera y apasionada de Marta: “he pedido a Dios no despertar nunca. Eres mi sueño eterno, Fina”. Y es que María hará con esta información un trato con Gabriel, ella le dará el diario tan solo si él le da la carta de Jesús que le acusa de matar a Víctor. ¿Aceptará?

La mujer de Andrés roba el diario de Marta y descubre su gran secreto.

