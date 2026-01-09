Antena3
Así es la sexta temporada de El Desafío: Lágrimas, emoción, mucho riesgo... y una ambulancia

EL DESAFÍO

La sexta temporada de El Desafío revoluciona con pruebas extremas y momentos inesperados

La nueva entrega de El Desafío arranca con celebrity enfrentándose a ejercicios de alto riesgo, emoción constante y sorpresas desde su estreno este viernes.

Carmen Pardo
En esta sexta edición, figuras como Patricia Conde y Eva Soriano se someten a pruebas límite, desde apnea bajo el agua hasta escupir fuego o manejar armas en altura, intensificando el drama competitivo del programa.

El formato introduce retos inéditos y mantiene a un jurado experimentado con invitados cada semana para evaluar y, en ocasiones, participar en los desafíos.

