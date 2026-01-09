Álex Gadea llega a Punta do Bico para interpretar a Plácido, “un periodista de raza”

El séptimo capítulo de Las hijas de la criada nos permitirá conocer a un personaje que revolucionará Punta do Bico, Plácido, un periodista madrileño que quiere hacer un reportaje de La Deslumbrante.

Álex Gadea es el actor que da vida a este personaje que promete enamorar a los espectadores con su personalidad desde el primer momento. “Es un periodista de vocación, un tipo inquieto y curioso que hizo de su profesión una forma de vida”: así define el actor a Plácido.

Álex Gadea confiesa que su personaje es “un tipo paciente”, pero también “excesivamente solitario”, por las cosas que le han pasado en la vida y que los espectadores descubriremos ya en el séptimo capítulo.

Aunque Plácido acude a Punta do Bico por motivado por La Deslumbrante, sus intereses pronto cambiarán al conocer a Clara. ¡Descubre todo lo que nos ha contado el actor sobre su personaje dándole al play al vídeo de arriba!