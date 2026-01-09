Saúl huye por mar tras un tiroteo con la policía que se cobra una nueva víctima: ha muerto Méndez

La policía ha logrado atrapar a Nando, y éste se mantenía muy duro en comisaría: no conseguían que hablase para delatar a Saúl, pero cuando Serrano le ha dicho que le iban a hacer responsable de las muertes de Mónica y Estrella, Nando ha hablado.

Con Serrano a la cabeza, la policía va a los muelles donde Saúl va a abandonar Oramas. Pero al encuentro va otra persona, a escondidas de todos, dispuesto a hacer su trabajo: Méndez.

Octavio le pidió amigo su ayuda una última vez, y le ha pedido que acabe con Saúl. El excomandante de la Guardia Civil consigue la información y se presenta en los muelles, dispuesto a hacer su trabajo, pero en el momento de la verdad, falla su disparo, lo que desata un tiroteo entre Saúl y la policía.

Saúl responde con un tiro certero que da de lleno a Méndez, dejándolo fuera de combate. Además, con una estrategia a la desesperada, consigue subirse a la lancha con su contacto para huir.

La policía les acribilla a balas, pero parece que Saúl ha logrado su objetivo y escapar con vida de Oramas.