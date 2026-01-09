Sonsoles Ónega destaca las tramas más intensas de Las hijas de la criada y revela sus preferidas

Sonsoles Ónega valora las subtramas que más la sorprendieron al adaptar su libro para la pantalla, destacando especialmente la evolución de Clara, a quien califica de poseer “momentos apoteósicos” por sus conflictos y desamores dentro de la ficción. Asimismo, reconoce que disfrutar del proceso de construir estas historias ha sido clave para dar vida a una narrativa que engancha a la audiencia.

Además del aprecio por Clara, Ónega menciona su interés por la figura de doña Inés y la forma en que responde a los hombres, apuntando a cómo estas interacciones enriquecen las dinámicas entre personajes y sostienen el pulso dramático de la serie.