Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

LAS HIJAS DE LA CRIADA

Sonsoles Ónega destaca las tramas más intensas de Las hijas de la criada y revela sus preferidas

La autora de la novela que inspira la serie en atresplayer elige a los personajes y momentos narrativos más potentes, subrayando cómo contribuyen al ritmo y profundidad de la historia.

Patri Bea
Publicado:

Sonsoles Ónega valora las subtramas que más la sorprendieron al adaptar su libro para la pantalla, destacando especialmente la evolución de Clara, a quien califica de poseer “momentos apoteósicos” por sus conflictos y desamores dentro de la ficción. Asimismo, reconoce que disfrutar del proceso de construir estas historias ha sido clave para dar vida a una narrativa que engancha a la audiencia.

Además del aprecio por Clara, Ónega menciona su interés por la figura de doña Inés y la forma en que responde a los hombres, apuntando a cómo estas interacciones enriquecen las dinámicas entre personajes y sostienen el pulso dramático de la serie.

Antena 3» Vídeos