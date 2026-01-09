Antena3
Capítulo 56

“Te amo más que a mi propia vida”: David y Julia se dejan llevar por sus sentimientos ante los ojos de Patricia

En mitad de la boda de Amanda y César, los dos buscan un momento de intimidad sin saber que la empresaria les está viendo.

Patri Bea
A pesar de que quiere apoyar a Patricia en todo lo que pueda y ha dejado el rencor a un lado, David no puede ocultar lo que siente por Julia: está enamorado de ella y quiere que construyan un futuro juntos.

En mitad de la boda de César y Amanda, David le pide a Julia que le acompañe para hablar a solas. “Te quiero a mi lado. Tenemos derecho a amarnos sin darle explicaciones a nadie”, intenta hacerle ver a la joven el hijo de Octavio Oramas.

A Julia le preocupa el bienestar de Patricia, pero David intenta hacerle ver que ya no siente lo mismo por la que un día fue su mujer. En cuanto el empresario le pregunta a la mexicana si lo ama, ella, con los ojos vidriosos, le responde: “Más que a mi propia vida”.

Los dos contienen las ganas de besarse para evitar que alguien los vea, aunque ninguno se imagina que, a lo lejos, Patricia ha visto la evidente complicidad que desprenden. ¿Conseguirán ser felices los tres vértices de este triángulo?

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

