Mariví sacrifica la reputación del Grupo Oramas para sacar a la luz todos los trapos sucios de los Aparicio

El Grupo Oramas ha convocado una junta extraordinaria tras la paliza que ha recibido Álvaro de los Aparicio. Quieren que Mariví abandone las elecciones, y han atacado donde más le duele: a su hijo.

Octavio hizo numerosos chanchullos con los Aparicio cuando presidía el Grupo Oramas, pero ahora que el mando lo tiene David, han decidido cortar de raíz todas sus extorsiones.

El empresario está totalmente en contra de sacar a la luz todas las facturas que delatan a los Aparicio, mientras que los demás está a favor. “Debimos haberlo hecho hace tiempo”, reconoce David, ajeno a la rabia de Octavio por ver que van a sacrificar la imagen y reputación de la que era su empresa.

“Se trata de pararles los pies”, le recrimina Mariví, incapaz de creer que Octavio no apoya la decisión. César añade que ya no pueden hacer la vista gorda ante las prácticas mafiosas de los Aparicio, y Octavio confiesa que, si hizo negocios con ellos, fue porque también le presionaban.

El grupo decide ir todos a una y votan todos a favor... salvo Octavio, que no da su opinión, pero se marcha de la reunión, asumiendo su derrota.