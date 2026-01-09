Antena3
Mariví sacrifica la reputación del Grupo Oramas para sacar a la luz todos los trapos sucios de los Aparicio

Mariví no cede al chantaje de los Aparicio y no solo no piensa retirarse de la carrera por la alcaldía, sino que también propone cortar de raíz las extorsiones de los Aparicio.

El Grupo Oramas ha convocado una junta extraordinaria tras la paliza que ha recibido Álvaro de los Aparicio. Quieren que Mariví abandone las elecciones, y han atacado donde más le duele: a su hijo.

Octavio hizo numerosos chanchullos con los Aparicio cuando presidía el Grupo Oramas, pero ahora que el mando lo tiene David, han decidido cortar de raíz todas sus extorsiones.

El empresario está totalmente en contra de sacar a la luz todas las facturas que delatan a los Aparicio, mientras que los demás está a favor. “Debimos haberlo hecho hace tiempo”, reconoce David, ajeno a la rabia de Octavio por ver que van a sacrificar la imagen y reputación de la que era su empresa.

“Se trata de pararles los pies”, le recrimina Mariví, incapaz de creer que Octavio no apoya la decisión. César añade que ya no pueden hacer la vista gorda ante las prácticas mafiosas de los Aparicio, y Octavio confiesa que, si hizo negocios con ellos, fue porque también le presionaban.

El grupo decide ir todos a una y votan todos a favor... salvo Octavio, que no da su opinión, pero se marcha de la reunión, asumiendo su derrota.

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

“Suelta el cuchillo, estás rodeado”: la policía acorrala a Nando, ¿delatará a Saúl?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

Capítulo 472 de Sueños de libertad; 7 de enero: María ha descubierto el diario de Marta
Capítulo 472 de Sueños de libertad; 8 de enero: María roba el diario de Marta

El secreto de Seyran se resquebraja: Ferit sospecha y Suna lo descubre en el próximo capítulo
María le propone a Gabriel el pacto definitivo: "Te estoy sirviendo en bandeja el arma para destruir a los De la Reina"
La joven cree que con esta alizana será el fin definitivo de la familia que, según ella, tanto daño le ha hecho.

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”
El joven iba a despedirse de “su amigo” por última vez, pero su discurso ha cambiado y le ha pedido que le acompañe en esta nueva etapa.

María roba el diario de Marta descubriendo su secreto mejor guardado, ¡su relación con Fina!

Andrés y Gabriel se enfrentan duramente a Gabriel y acaba saliendo a la luz toda la verdad sobre Bernardo

Sonsoles Ónega se sincera sobre sus tramas favoritas de Las hijas de la criada

