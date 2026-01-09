Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Pelayo le declara su amor a Darío y le hace una inesperada propuesta: “Vente conmigo a México”

Sueños de libertad

Un beso inesperado sacude Sueños de libertad y precipita la propuesta más arriesgada de Pelayo

El personaje da un paso decisivo al confesar sus sentimientos y lanzar una propuesta que sorprende a Darío, abriendo un nuevo horizonte emocional.

El capítulo muestra a Pelayo en un momento de máxima sinceridad, cuando decide declarar su amor a Darío sin rodeos. La escena marca un punto de inflexión en su relación, hasta ahora cargada de dudas y silencios.

La confesión viene acompañada de una propuesta inesperada: marcharse juntos a México. Una decisión que deja a Darío ante una encrucijada vital y anticipa cambios profundos en el rumbo de Sueños de libertad.

Antena 3» Vídeos