Un beso inesperado sacude Sueños de libertad y precipita la propuesta más arriesgada de Pelayo

El capítulo muestra a Pelayo en un momento de máxima sinceridad, cuando decide declarar su amor a Darío sin rodeos. La escena marca un punto de inflexión en su relación, hasta ahora cargada de dudas y silencios.

La confesión viene acompañada de una propuesta inesperada: marcharse juntos a México. Una decisión que deja a Darío ante una encrucijada vital y anticipa cambios profundos en el rumbo de Sueños de libertad.