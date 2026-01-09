Susana Díaz, sobre el nuevo modelo de financiación: "Aquí hay mucha gente hiperventilando"

El nuevo modelo de financiación autonómica que planea aprobar el Gobierno cuenta ya con el aval de Esquerra y el rechazo de Junts por no incluir "el concierto económico que se pactó con Illa". Algunas voces políticas como la de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, criticaban el planteamiento de la propuesta de este nuevo sistema entre las comunidades al encontrar en él agravios comparativos entre territorios.

La socialista Susana Díaz, considera que con este modelo "hay mucha gente hiperventilando". Destaca que el primero en hiperventilar fue Juan Bravo. "Sabe tanto Juan (Bravo) como Juanma (Moreno) el trabajo que me costó arrastrarlos a los dos en el 2018 al acuerdo del Parlamento de Andalucía sobre el modelo de financiación". Mantiene que le le alegra que ahora "se lo hayan tatuado en la camiseta y lo defiendan a capa y espada".

Recuerda cómo en el 2018 tuvo que arrastrar al PP andaluz hasta su posición política sobre financiación. Defiende que en ese momento la posición del PSOE era la de la igualdad entre todos los españoles porque los territorios no los pagan las personas.

"La señora Nogueras decía que quiere gestionar los recursos de los catalanes. La estarán viendo muchos que tienen su pensión en una caja de ahorros que no computa en Andalucía. Eso significa que nuestro dinero no computa en esa ordinalidad de la que ella habla, ahora cuando estén ustedes abriendo el grifo en algunos pueblos de Andalucía y ese agua venga de una empresa privada viene de Andalucía que tributa en Cataluña también la va a gestionar la señora Nogueras", puntualiza.

"En el PP están hiperventilando y hablando de corrupción política, me parece un exceso"

Después de la reunión entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en Moncloa en el Partido Popular han rechazado de plano el pacto sobre la financiación singular. La mayoría de barones de los populares apenas han tardado minutos en cargar contra lo que consideran un acuerdo "injusto" en el que Cataluña sale "privilegiada" respecto a las demás comunidades autónomas.

Sobre esta postura de la oposición, mantiene Díaz que en el caso del PP "están hiperventilando y hablando de corrupción política" y le parece "un exceso". "Ahora bienvenidos a la igualdad".

Niega que Cataluña sea la comunidad peor financiada ni la que done más al conjunto. "Baleares tiene más derecho a levantar la voz que Cataluña, contribuye más a la equidad, lo que pasa que en Cataluña son más y gritan más".

