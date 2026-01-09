Antena3
De una boda… ¡sale otra!: Sara y Kevin se comprometen tras una emotiva pedida de mano

La hija de Carmen ha aprovechado el enlace de su amiga para proponerle a su chico construir una familia juntos.

Patri Bea
Publicado:

La boda de Amanda y César ha sido una ceremonia emotiva de la que han podido disfrutar todos sus allegados. Sara, Kevin, Humberto, Laura, Álvaro… todos han celebrado que por fin la pareja se haya dado el ‘sí, quiero’, dejando atrás rencores y venganzas.

Complicidad, emoción y promesas: así ha sido la segunda boda de César y Amanda

Una vez finalizada la ceremonia, aprovechando la presencia de su madre y con Amanda como cómplice, Sara se ha armado de valor y le ha propuesto matrimonio a Kevin: “¿te quieres casar conmigo?”.

“Estos últimos meses me han demostrado que hay que vivir el momento y yo quiero vivirlo contigo”, le asegura Sara a su chico, que todavía sigue perplejo con la proposición. Eso sí, no lo duda ni un momento… ¡claro que quiere formar una familia junto a ella!

“Yo quiero todo contigo. Yo te amo”, le dice Kevin a Sara ante la mirada emocionada de su suegra. Carmen no puede estar más feliz por su hija. ¡Cómo nos alegramos de que esté triunfando el amor!

