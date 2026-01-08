Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel y María se dejan llevar por la pasión

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Damián le contará a Tasio toda la verdad sobre Gabriel. El marido de Carmen se sentirá engañado y no podrá creérselo.

Pelayo le contará a su madre y a Marta que Darío le acompañará a México. Doña Clara se preopcupará mucho por su hijo y no verá con buenos ojos que Darío se marche con su hijo. Antes de marcharse, Pelayo dudará en contarle a Marta lo que realmente pasó cuando Fina se marchó. ¿Lo hará finalmente?

Cristina se despedirá de la fábrica y de sus compañeros y se marcha para siempre a París acompañada de Irene y José.

Por otro lado, Andrés tratará de convencer a Isabel para testificar en un tribunal contra Gabriel, pero la secretaria tendrá miedo.

Gema comenzará a sentirse mal. La mujer de Joaquín tratará de disimular ante Teo, pero ella sabrá que algo no va bien y que su embarazo corre peligro. ¿Estará bien su bebé?

Y María intercambiarán documentos tras sellar su alianza con Gabriel. Ella le dará el diario de Marta y él, a cambio, la carta que le acusa de la muerte de Víctor. Después, Gabriel besará apasionadamente a María y amabarán protgaonoizando un

ardiente momento en la mesa del despacho.

