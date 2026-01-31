Antena3
¡Recta final de Renacer! Bahar intenta evitar el mayor error de Uras, ¿lo conseguirá?

Bahar sabe que su hijo está a punto de arruinar su vida para siempre. En estos últimos capítulos, la tensión no deja de crecer y ella decide jugar su última carta. ¿Le hará caso su hijo?

Bahar

Se acerca el final de Renacer y parece que la vida les ha dado una última oportunidad para arreglar las cosas, pero Uras está a punto de estropearlo todo otra vez. La tensión es máxima y la familia está más rota que nunca.

Bahar ya no puede más y se planta ante su hijo, suplicándole: “Hijo mío, por favor, no te cases con Maral”. Sabe perfectamente que esa boda es una trampa y que, si Uras da ese paso, no habrá vuelta atrás. Pero en esta casa los problemas nunca vienen solos.

Nevra pierde los nervios sacando su peor cara con la residente y le grita a Harun: “Ocúpese de la víbora de su hermana”. Ya no es solo una pelea de pareja; ahora es una guerra entre familias donde nadie se muerde la lengua.

No te pierdas los últimos capítulos de Renacer, el lunes y martes a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

