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Capítulo 521

Marta y Cloe se reconcilian y apuestan por un futuro juntas: “Tenemos derecho a descubrir lo que nos queda por delante”

Después de días marcados por la incertidumbre y la distancia, las jóvenes han decidido mirar hacia el presente.

Marta y Cloe se reconcilian y apuestan por un futuro juntas: “Tenemos derecho a descubrir lo que nos queda por delante”

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María Sicilia Fernández
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¡Habemus reconciliación! Después de varios días en los que la relación de Marta y Cloe parecía más rota que nunca, las jóvenes se han enfrentado a sus sentimientos y han llegado a la conclusión de que se quieren y que su historia no puede terminar así.

Todo ha comenzado cuando la francesa ha entrado en el despacho y se ha encontrado a Marta, con quien se ha sincerado como nunca: “Sé que nunca voy a ser tu primer amor, pero estoy dispuesta a vivir el presente”.

La hija de Damián también se ha abierto con la joven: “No sé si soy capaz de darte más de mí misma sabiendo que Fina está en alguna parte de este mundo”.

Y aunque Marta no cree que sea justo, la francesa está dispuesta a asumir que Fina siempre va a estar presente antes que vivir sin ella: “Te echo muchísimo de menos”, le ha confesado.

Para sellar este emotivo momento, las jóvenes han acordado celebrarlo de la forma más romántica, ¡con un picnic! Una idea que ha ilusionado a ambas y que pondrá a prueba los dotes culinarios de la francesa.

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