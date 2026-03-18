Marta y Cloe se reconcilian y apuestan por un futuro juntas: “Tenemos derecho a descubrir lo que nos queda por delante”

¡Habemus reconciliación! Después de varios días en los que la relación de Marta y Cloe parecía más rota que nunca, las jóvenes se han enfrentado a sus sentimientos y han llegado a la conclusión de que se quieren y que su historia no puede terminar así.

Todo ha comenzado cuando la francesa ha entrado en el despacho y se ha encontrado a Marta, con quien se ha sincerado como nunca: “Sé que nunca voy a ser tu primer amor, pero estoy dispuesta a vivir el presente”.

La hija de Damián también se ha abierto con la joven: “No sé si soy capaz de darte más de mí misma sabiendo que Fina está en alguna parte de este mundo”.

Y aunque Marta no cree que sea justo, la francesa está dispuesta a asumir que Fina siempre va a estar presente antes que vivir sin ella: “Te echo muchísimo de menos”, le ha confesado.

Para sellar este emotivo momento, las jóvenes han acordado celebrarlo de la forma más romántica, ¡con un picnic! Una idea que ha ilusionado a ambas y que pondrá a prueba los dotes culinarios de la francesa.