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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?

El empresario se presenta en casa de los Salazar con la excusa de llevarle unos papeles, pero Pablo tiene miedo por si le cuenta a su mujer que él y Marisol son amantes.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel se presenta en casa de Pablo, ¿cumplirá su amenaza y le contará a Nieves la verdad?

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María Sicilia Fernández
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Gabriel continuará con su plan de despedir a Tasio utilizando a Pablo como marioneta para ello. Ante la negativa del nuevo accionista, ¡el empresario se presentará en su casa para intimidarle!

El sobrino de Damián, además, le entregará a Beatriz las referencias que necesita para trabajar en la casa cuna, no sin antes advertirle que no deberá causarle ningún problema a su mujer.

Por otro lado, Luz le contará a Begoña lo ocurrido con Nieves en la consulta. ¿Por qué la enfermera protege tanto al doctor Giralt? La médico tratará de esclarecerlo y seguirá insistiendo para que ayude a su padre.

Además, Nieves y Mabel se preocuparán por Miguel: ¡está contando a sus pacientes todo sobre la patología que padece! ¿Pondrá en peligro su reputación?

En otro orden de cosas, Cloe le contará a Valentina todo sobre su reconciliación con Marta, incluido el romántico picnic que la francesa está preparando.

Finalmente, Claudia tratará de acercarse a Miguel y le invitará al cine. Aunque eso sí, como amigos. ¿Será el comienzo de una bonita amistad?

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