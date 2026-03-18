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Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

El joven se enfrentó duramente al director de la empresa y ahora cree que Gabriel podría tomar represalias contra él.

Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

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Marta García
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En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

¡Las cosas se han puesto más difíciles que nunca para Pablo Salazar! Gabriel tiene las fotos que confirman su aventura con Marisol. Y no ha dudado en usarlas para chantajearle. Si no le apoya delante del resto de la junta de accionistas… ¡se las enseñará a su mujer!

Y es que el director está empeñado en echar a Tasio después de que se enfrentara a él por reivindicar una subida salarial para las trabajadoras. ¡Ellas cobran mucho menos que ellos!

La discusión se les fue de las manos y ahora el marido de Carmen teme que Gabriel tome represalias contra él.

Por otro lado, Andrés le ha enseñado a Begoña la carta que confirma la nulidad de matrimonio con María. Y además le ha regalado un precioso retrato. Está claro que, aunque ella insiste en ser amigos y le anima a encontrar el amor de nuevo… el joven De la Reina no es capaz de olvidarla. Mientras, la enfermera le ha insistido en que debe rehacer su vida y que la mujer con quien lo haga será muy afortunada.

En otro orden de cosas ¡Marta y Cloe se han reconciliado! Y a pesar de que Marta no puede borrar lo que vivió junto a Fina… ¡han decidido apostar por un futuro juntas!

Por último, Luz le ha pedido consejo a Nieves para decidir qué hacer. Recordemos, su padre está en estado crítico y le pidió a la doctora terminar con su vida. ¿Qué decisión tomará la doctora Borrel?

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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