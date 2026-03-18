Capítulo 521 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Tasio teme que Gabriel le eche de la fábrica

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

¡Las cosas se han puesto más difíciles que nunca para Pablo Salazar! Gabriel tiene las fotos que confirman su aventura con Marisol. Y no ha dudado en usarlas para chantajearle. Si no le apoya delante del resto de la junta de accionistas… ¡se las enseñará a su mujer!

Y es que el director está empeñado en echar a Tasio después de que se enfrentara a él por reivindicar una subida salarial para las trabajadoras. ¡Ellas cobran mucho menos que ellos!

La discusión se les fue de las manos y ahora el marido de Carmen teme que Gabriel tome represalias contra él.

Por otro lado, Andrés le ha enseñado a Begoña la carta que confirma la nulidad de matrimonio con María. Y además le ha regalado un precioso retrato. Está claro que, aunque ella insiste en ser amigos y le anima a encontrar el amor de nuevo… el joven De la Reina no es capaz de olvidarla. Mientras, la enfermera le ha insistido en que debe rehacer su vida y que la mujer con quien lo haga será muy afortunada.

En otro orden de cosas ¡Marta y Cloe se han reconciliado! Y a pesar de que Marta no puede borrar lo que vivió junto a Fina… ¡han decidido apostar por un futuro juntas!

Por último, Luz le ha pedido consejo a Nieves para decidir qué hacer. Recordemos, su padre está en estado crítico y le pidió a la doctora terminar con su vida. ¿Qué decisión tomará la doctora Borrel?

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