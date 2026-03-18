Begoña se alegra de que por fin Andrés sea libre: “Yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”

Andrés sigue estando perdidamente enamorado de Begoña, pero ella… ¡ insiste en que solo puede verle como un amigo! Así, el De la reina ha acabado confesándole su miedo a no superarla nunca, “dudo mucho que pueda verte como una amiga”.

Begoña por su parte le ha animado a rehacer su vida y volverse a enamorar de nuevo: “yo he renunciado a un final feliz, pero tú todavía estás a tiempo”. Y es que recordemos que Begoña a pesar de que no le ame, sigue estando casada con Gabriel.

Tras estas emotivas palabras Andrés le ha regalado un precioso retrato a la madre de Juanito. Y ella le ha asegurado que lo guardará para siempre… ¿tendrá esta preciosa relación algún día un final feliz?