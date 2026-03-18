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Capítulo 521

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio

¡Gabriel tiene las fotos que confirman la aventura entre Pablo y su amantel! Y no duda en usarlas para presionarle.

Gabriel chantajea a Pablo: si no quiere que su mujer descubra que tiene una aventura con Marisol, debe apoyar su idea de despedir a Tasio

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Marta García
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Después de que Tasio se enfrentara a Gabriel para velar por los derechos de las trabajadoras de la fábrica, el director ha tomado una decisión firme contra él: “vamos a despedirle”.

Pero Salazar no está dispuesto a apoyar la propuesta frente al resto de accionistas. Viendo que Pablo no accedía… ¡Gabriel se ha visto obligado a chantajearle!

Así, le ha enseñado las fotos que prueban su aventura con Marisol. Y… ¡Pablo se ha venido abajo! Desde luego que no se lo esperaba. Salazar llevaba mucho tiempo jugando con fuego y parece que le ha salido caro. “Si no quieres que tu mujer descubra que tienes una aventura con esa secretaria, me vas a apoyar” le ha dejado claro Gabriel poniendo las cartas sobre la mesa. La pregunta es… ¿accederá?

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