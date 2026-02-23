Antena3
Harun se emociona al verse reflejado en la historia de las siamesas, esta noche en Renacer

El doctor se replantea si Maral y él han tenido una buena relación de hermanos mientras las siamesas se debaten entre la vida y la muerte.

La Fundación Peran está a punto de asumir la intervención más compleja hasta la fecha: separar a dos siamesas unidas por el cráneo que tienen pocas posibilidades de sobrevivir a la operación.

El doctor Harun escuchará una conversación privada entre las dos hermanas que le tocará el corazón y le hará replantearse si Maral y él han sabido cuidar ese vínculo que les une desde pequeños.

El doctor sabe que su hermana no está pasando por un buen momento personal y le tenderá la mano para mejorar su relación con ella. ¿Qué pensará Çagla ahora que está iniciando una relación con Harun?

Renacer está a punto de llegar a su fin, así que no te pierdas esta noche después de En tierra lejana, el penúltimo capítulo en Antena 3. Y si no puedes esperar… ¡adelántate en atresplayer!

