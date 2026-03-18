60 segundos con José Pastor: descubre el lado más personal de Bosco en Entre tierras

José Pastor nos habla de Bosco, uno de los personajes más intensos de la nueva temporada de Entre tierras, en poco menos de 60 segundos. El actor lo tiene claro: si tuviera que repetir una escena una y otra vez, elegiría una muy concreta: “La escena en la que le meto un puñetazo a mi hermano”, confiesa, entre risas, avisando de todo lo que vamos a ver en la nueva temporada.

Definir a Bosco en una sola palabra tampoco le cuesta: “rebelde”. Aunque cuando llega la gran pregunta, ¿villano o personaje bueno?, el actor matiza: “En general villano, pero Bosco es bueno”. Y si pudiera quedarse con algo de su personaje, lo tiene claro: “Su moto… o sus camisetas”.

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