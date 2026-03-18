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60 segundos con José Pastor: descubre el lado más personal de Bosco en Entre tierras
El actor, que interpreta a Bosco en Entre tierras, se somete a nuestras preguntas rápidas y nos desvela claves de su personaje.
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José Pastor nos habla de Bosco, uno de los personajes más intensos de la nueva temporada de Entre tierras, en poco menos de 60 segundos. El actor lo tiene claro: si tuviera que repetir una escena una y otra vez, elegiría una muy concreta: “La escena en la que le meto un puñetazo a mi hermano”, confiesa, entre risas, avisando de todo lo que vamos a ver en la nueva temporada.
Definir a Bosco en una sola palabra tampoco le cuesta: “rebelde”. Aunque cuando llega la gran pregunta, ¿villano o personaje bueno?, el actor matiza: “En general villano, pero Bosco es bueno”. Y si pudiera quedarse con algo de su personaje, lo tiene claro: “Su moto… o sus camisetas”.
Esta temporada de Entre tierras viene pisando fuerte...¡ya tienes disponible el primer capítulo en atresplayer!
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