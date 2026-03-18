“Quiero un heredero varón”: el humillante discurso de Sadakat en la boda de Cihan y Alya

Tras el ‘sí, quiero’, Sadakat se ha acercado a la pareja para cumplir con la tradición. La matriarca ha empezado a cubrir a Alya con pesadas joyas de oro, una imagen que más que un regalo parecía una cadena que la ata a la mansión de la que tanto quiere escapar.

Pero lo peor estaba por llegar. Tras decir "ya puedes besar a la novia", obligando a Cihan a acercarse a su esposa, Sadakat ha tomado la palabra para dar un discurso. Ignorando la tristeza evidente de Alya y el pacto de silencio de su hijo, Sadakat ha soltado el primer golpe: “Espero que Alya Albora, junto con mi hijo Cihan, puedan regalarme un nieto varón”.

Por si fuera poco, Sadakat ha rematado la jugada: quiere un varón que sea el futuro heredero de la familia. Con estas palabras, ha dejado claro que para ella Alya es solo un medio para un fin y que el pequeño Cihan Deniz no cuenta en sus planes sucesorios.

La cara de Cihan, que intentaba callar a su madre sin éxito, ha sido un poema. Alya se ha roto en mil pedazos pensando que su hijo estaba ahí escuchando todo. ¡Comienza una convivencia que va a ser un auténtico infierno!