En tierra lejana | 17 de marzo
“Quiero un heredero varón”: el humillante discurso de Sadakat en la boda de Cihan y Alya
¡La tensión se podía cortar con un cuchillo! Lo que parecía un bonito gesto por parte de la matriarca de los Albora ha terminado siendo una emboscada en toda regla.
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Tras el ‘sí, quiero’, Sadakat se ha acercado a la pareja para cumplir con la tradición. La matriarca ha empezado a cubrir a Alya con pesadas joyas de oro, una imagen que más que un regalo parecía una cadena que la ata a la mansión de la que tanto quiere escapar.
Pero lo peor estaba por llegar. Tras decir "ya puedes besar a la novia", obligando a Cihan a acercarse a su esposa, Sadakat ha tomado la palabra para dar un discurso. Ignorando la tristeza evidente de Alya y el pacto de silencio de su hijo, Sadakat ha soltado el primer golpe: “Espero que Alya Albora, junto con mi hijo Cihan, puedan regalarme un nieto varón”.
Por si fuera poco, Sadakat ha rematado la jugada: quiere un varón que sea el futuro heredero de la familia. Con estas palabras, ha dejado claro que para ella Alya es solo un medio para un fin y que el pequeño Cihan Deniz no cuenta en sus planes sucesorios.
La cara de Cihan, que intentaba callar a su madre sin éxito, ha sido un poema. Alya se ha roto en mil pedazos pensando que su hijo estaba ahí escuchando todo. ¡Comienza una convivencia que va a ser un auténtico infierno!
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