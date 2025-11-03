Antena 3 LogoAntena3
Dos pérdidas irreparables marcan un antes y un después en Renacer: esta noche, Bahar tendrá que ser más fuerte que nunca

El destino la pone a prueba una vez más pero, aunque la vida la rompa, ella siempre encuentra la forma de renacer.

La vida de Bahar y de todos los que la rodean ha dado un vuelco para siempre.

En un solo día, han perdido a dos personas muy importantes: Timur, su exmarido y padre de sus hijos, y Tolga, el prometido de su mejor amiga Çağla.

La tragedia ha dejado un vacío inmenso, pero también una carga enorme sobre los hombros de Bahar. Ahora debe mantenerse fuerte para sus hijos, que todavía no entienden por qué su padre no volverá nunca más.

En su interior, Bahar se siente como una barca sin vela: sola, en medio de un río que no deja de moverse. A veces la corriente es suave y otras, la arrastra con toda su fuerza. Pero ella sigue adelante aunque apenas tenga fuerzas.

Lo que más le pesa no es el pasado, sino la obligación de ser fuerte siempre, incluso cuando su corazón está roto. No puede rendirse ni dejar que sus hijos la vean caer.

Aun así, una parte de ella sabe que ese mismo dolor es el que le da fuerza. Porque una madre nunca se rinde. Y aunque el destino haya sido cruel, ella sigue remando contra la tormenta, decidida a encontrar un nuevo camino…

Esta noche, no te pierdas el capitulazo de Renacer. A las 22.50 horas, solo en Antena 3. ¡Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer!

Series

