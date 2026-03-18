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En tierra lejana | 17 de marzo

¡Boda por supervivencia!: Alya y Cihan se casan sin amor y con condiciones

¡Ya es oficial! La mansión de los Albora se ha vestido de gala para una boda que, lejos de ser un cuento de hadas, parece un funeral.

¡Boda por supervivencia!: Alya y Cihan se casan sin amor y con condiciones

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Cihan y Alya ya son marido y mujer, pero el camino hasta ese "sí, quiero" no ha sido nada fácil. Ella no ha dado su brazo a torcer y ha exigido sus propias reglas para firmar: un matrimonio de mentira, libertad para trabajar en el hospital y, lo más importante, que su hijo sea libre de elegir su destino cuando cumpla los 18 años.

La joven doctora solo busca proteger el futuro de su pequeño, aunque para ello tenga que sacrificarse casándose con su cuñado y viviendo en una casa donde no la quieren. Por su parte, Cihan ha aceptado todas las exigencias sin rechistar. Su único objetivo es cumplir la última voluntad de su hermano Boran, quien antes de morir dejó un vídeo pidiéndole que se casara con su mujer para proteger a la familia.

La boda ha tenido lugar en la mansión Albora. Alya iba preciosa, con un vestido blanco de escote palabra de honor que resaltaba su elegancia, pero su cara era el espejo del alma: una tristeza profunda que no podía esconder ni frente al juez.

Delante de los testigos y de sus seres queridos, el juez ha preguntado si aceptaban unirse en matrimonio en libertad y sin presiones. Con un hilo de voz, ella ha dicho que sí, seguida del sí de Cihan.

Entre los invitados, Mine, la amante del jefe del clan, ha tenido que presenciar, con el corazón roto, cómo el hombre por el que está obsesionada sellaba su destino con otra mujer. Siguiendo la tradición, los hombres de la familia han empezado a lanzar disparos al aire para celebrar la unión. Así, comienza un matrimonio que nace del sacrificio, pero que está muy lejos de encontrar la paz.

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Megan Montaner
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