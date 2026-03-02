Antena3
Demet Evgâr se despide de Bahar y de Renacer: “Gracias de corazón a todos los que hicieron esto posible”

La actriz que ha dado vida a Bahar se ha despedido de su personaje y de la serie en su cuenta oficial de Instagram.

Así termina Renacer.

Bahar nos ha recordado que, ante todo, tenemos que tener un amor propio e incondicional para afrontar cualquier situación de la vida. Renacer ha llegado a su fin, poniendo punto final a una historia conmovedora y que nos ha enseñado que nunca es tarde para volver a nacer.

La vida de Bahar renace como las flores en primavera. De ahí su nombre, pues Bahar se traduce como ‘primavera’. Y su historia ha sido fuente de inspiración para muchas personas y, sobre todo, para muchas mujeres, un ejemplo de empoderamiento y de que siempre es posible cumplir los sueños.

Demet Evgâr, la actriz que ha dado vida a Bahar, se ha despedido de su personaje y de Renacer en su perfil oficial de Instagram. En un vídeo, aparece un cuadro de Bahar en un museo, una pintura que representa a la doctora y a su renacer como mujer y como profesional.

La actriz acompaña este vídeo con un texto de agradecimiento a todos los que han formado parte de este proyecto, y muy feliz por haber dado vida a Bahar: “Gracias de corazón a todos los que hicieron esto posible”, escribe Demet Evgâr, señalando también a “aquellos que brillaron incluso a través de la oscuridad”.

Esta publicación ha provocado una avalancha de mensajes de los fans de Renacer, quienes le han trasladado a la actriz la “inspiración” que ha sido para muchos. Renacer se acaba, pero la historia de Bahar quedará por siempre en el recuerdo de todos los espectadores y fans de la ficción.

